Rajasthan: मेरी पत्नी और जीजा में अवैध संबंध हैं… चार महीने पहले ही दूल्हा बने युवक ने उठाया खौफनाक कदम…

इस मामले में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब मृतक के भाई ने जीणमाता थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। भाई का आरोप है कि उसकी भाभी यानी मृतक की पत्नी का अपने ही जीजा के साथ अवैध संबंध था। आरोप है कि पत्नी, उसका जीजा और एक अन्य युवक मिलकर मृतक को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। उसे बार-बार झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां दी जा रही थीं। इसी बदनामी और तनाव के चलते युवक ने हर्ष की पहाड़ियों पर जाकर जान दे दी। जीणमाता थाना अधिकारी राकेश कुमार मीणा के अनुसार, पुलिस ने मृतक के भाई की रिपोर्ट पर पत्नी, उसके जीजा और एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब कॉल डिटेल और अन्य साक्ष्यों के जरिए प्रेम त्रिकोण और प्रताड़ना के इस दावों की तफ्तीश कर रही है।