20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Rajasthan: मेरी पत्नी और जीजा में अवैध संबंध हैं… चार महीने पहले ही दूल्हा बने युवक ने उठाया खौफनाक कदम…

Sikar Crime News: राजस्थान के सीकर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जिले में स्थित पर्यटन स्थल हर्ष पर्वत पर मिले एक युवक के शव के मामले में उसके भाई ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में जीणमाता थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों के बारे में जांच-पड़ताल शुरू [&hellip;]

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Jayant Sharma

Mar 20, 2026

crime news demo pic

crime news demo pic

Sikar Crime News: राजस्थान के सीकर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जिले में स्थित पर्यटन स्थल हर्ष पर्वत पर मिले एक युवक के शव के मामले में उसके भाई ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में जीणमाता थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों के बारे में जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। मामला बेहद ही हैरान करने वाला है। 27 साल के युवक की मौत को पुलिस सुसाइड समझ रही थी, लेकिन उसकी मौत के पीछे बड़ा राज छुपा है। उसकी शादी सिर्फ चार महीने पहले ही हुई थी। वह चार दिन पहले दादिया थाना क्षेत्र से लापता हुआ था। आरोप है कि युवक ने अपनी पत्नी के अवैध संबंधों और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।

हॉस्पिटल जाने का कहकर निकला, फिर नहीं लौटा

जानकारी के अनुसार दादिया क्षेत्र निवासी 27 साल का युवक 16 मार्च को अपने घर से निकला था। वह अस्पताल जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वह घर नहीं लौटा। अगले दिन दोपहर तक उसके बारे में परिवार को जानकारी नहीं मिली तो उसके भाई ने पुलिस को मिसिंग रिपोर्ट दी। पुलिस ने जांच पड़ताल की लेकिन कोई खास जानकारी नहीं मिली। चार दिन बाद यानी कल दोपहर में उसके बारे में जानकारी मिली। किसी ने पुलिस को बताया कि हर्ष पर्वत पर एक युवक अचेत पड़ा है। पुलिस ने जांच की तो वह वही युवक निकला। उसके भाई को सूचना दी गई।

बाइक से 200 मीटर दूर मिला शव, पास पड़ा था जहर

सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को करीब दो सौ मीटर दूर उसकी बाइक मिली और उसके पास ही एक जहर की शशी भी बरामद हुई। प्रारंभिक जांच में पुलिस का मानना है कि उसने सुसाइड किया हो सकता है। गुरुवार को परिजनों को शव पुलिस ने सौंप दिया। उसके बाद मृतक के छोटे भाई ने अपनी भाभी पर गंभीर आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि मृतक की शादी चार माह पहले ही हुई थी।

पत्नी के अवैध संबंध और जीजा की धमकियों ने ली जान!

इस मामले में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब मृतक के भाई ने जीणमाता थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। भाई का आरोप है कि उसकी भाभी यानी मृतक की पत्नी का अपने ही जीजा के साथ अवैध संबंध था। आरोप है कि पत्नी, उसका जीजा और एक अन्य युवक मिलकर मृतक को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। उसे बार-बार झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां दी जा रही थीं। इसी बदनामी और तनाव के चलते युवक ने हर्ष की पहाड़ियों पर जाकर जान दे दी। जीणमाता थाना अधिकारी राकेश कुमार मीणा के अनुसार, पुलिस ने मृतक के भाई की रिपोर्ट पर पत्नी, उसके जीजा और एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब कॉल डिटेल और अन्य साक्ष्यों के जरिए प्रेम त्रिकोण और प्रताड़ना के इस दावों की तफ्तीश कर रही है।

ये भी पढ़ें

मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होने दूंगा…. दूसरी जगह सगाई होने के बाद भी कथित प्रेमी बना रहा था शादी का दबाव
जोधपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Mar 2026 10:09 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan: मेरी पत्नी और जीजा में अवैध संबंध हैं… चार महीने पहले ही दूल्हा बने युवक ने उठाया खौफनाक कदम…

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : पाकिस्तान भेजी जा रही थी खाटूश्यामजी मंदिर की लोकेशन और वीडियो, जासूसी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़; सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

Khatu Shyam Ji Temple
सीकर

सीकर में यहां 40 फीट चौड़ी होगी सड़क, हटने लगा अतिक्रमण, 150 से ज्यादा लोगों को दिए थे नोटिस

sikar police line road widening
सीकर

Rain Alert: बाड़मेर में हुई 16.6 MM बारिश, अब तेज आंधी और बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट, 19-20 मार्च के लिए IMD की चेतावनी जारी

Rajasthan-Weather
सीकर

शेखावाटी समाचार: ओमान में ड्रोन हमले में युवक की मौत के बाद फिर पसरा मातम, एक और मौत

oman drone sikar death
सीकर

सीकर समाचार: विवाह समारोह से लौट रहे युवक की हादसे में मौत, 22 अप्रेल को होनी थी शादी

सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.