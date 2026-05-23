बालोतरा : चाकू के ताबड़तोड़ वार से पत्नी की हत्या, पति ने खुद का भी काटा गला, इलाके में हड़कंप

बालोतरा। जिले के सिवाना कस्बे के जीनगरों के वास में शनिवार दोपहर एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां आपसी विवाद के चलते पति ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर पत्नी की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पति ने खुद के गले और पेट पर भी चाकू से हमला कर आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर रूप से घायल आरोपी को पहले बालोतरा जिला अस्पताल और बाद में जोधपुर रेफर किया गया है। वारदात के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।