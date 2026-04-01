Lawyer Protest: वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ थाने में दुर्व्यवहार! भड़के वकील, SHO के निलंबन-SP के ट्रांसफर की मांग

अधिवक्ताओं का आरोप है कि जब वे इस मामले की शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे तो घंटों इंतजार के बावजूद कोई अधिकारी उनकी बात सुनने नहीं आया। प्रशासन के इस कथित अड़ियल रवैये से नाराज वकीलों ने मौके पर ही ज्ञापन की प्रति जला दी और कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया। बार संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर के बाहर धरना दिया। इसके बाद एक आक्रोश रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्य बस स्टैंड से होते हुए पुनः कोर्ट परिसर पहुंची। यहां अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।