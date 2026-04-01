Court News: 7 वर्षीय भतीजी से बलात्कार करने वाले चाचा को 20 साल की सजा, मासूम कोर्ट में भी उसे ‘चाचा’ कहती रही

अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के समक्ष 17 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए। जेल की सजा के साथ कोर्ट ने पीड़िता को संबल देने के लिए पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिलाने की भी अनुशंसा की है। वहीं दूसरी तरफ न्यायिक मजिस्ट्रेट नीमकाथाना सना खान ने अवैध हथियार रखने के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को दो-दो वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया है। सहायक अभियोजन अधिकारी ईलाश्री योगी ने राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए न्यायालय में आरोपियों के विरुद्ध 9 गवाह एवं 10 दस्तावेज प्रस्तुत कर आरोप सिद्ध किए।