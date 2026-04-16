Power Supply System: अब नहीं होगी बिजली की झंझट, भिवाड़ी में नया सिस्टम लागू, 1500 फैक्ट्रियों को मिलेगा सीधा फायदा

भिवाड़ी। औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़ा ढांचागत बदलाव किया जा रहा है। अब तक सैकड़ों औद्योगिक उपभोक्ताओं को 220 केवी जीएसएस बिलाहेड़ी और 132 केवी जीएसएस नीलम चौक से सीधे बिजली मिल रही थी, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रसारण निगम पहले वितरण निगम के जीएसएस को बिजली देगा और फिर वहां से उपभोक्ताओं तक आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।