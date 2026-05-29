उत्पादन कैसे बढ़ेगा, विद्युत भार वृद्धि के लिए फैक्ट्रियों को कई महीने का इंतजार

भिवाड़ी 220 केवी जीएसएस पर केसरी एलॉय को छह से आठ मेगावाट का लोड करना है, फाइल दो महीने से लगी है। प्रसारण निगम ने कारण बताया है कि 220 केवी कारोली की लाइन से आपूर्ति शुरू होने पर भार वृद्धि की जाएगी।

132 केवी चौपानकी में श्रीराम पिस्टन ने साढ़े 11 मेगावाट से साढ़े 12 मेगावाट करने की फाइल चार महीने से लगाई है। प्रसारण निगम ने 220 केवी कारोली पर नीमराना लाइन से जुडऩे के बाद ही भार वृद्धि होना बताया है।

खुशखेड़ा 220 केवी पर श्रीसीमेंट ने 15.2 से 17 मेगावाट भार वृत्रि करने की फाइल दो महीने से लंबित है। इसके लिए भी कारोली जीएसएस का नीमराना से जुडऩे पर भार वृद्धि संभावित होगी।

220 केवी खुशखेड़ा पर फियाम इंडस्ट्रीज का 4.2 मेगावाट का लोड है। कंपनी को डेटिकेटिड फीडर चाहिए। फीडर 220 केवी कारोली से दिया जाएगा। खुशखेड़ा में 33 की वे के लिए जगह नहीं है। नीमराना वाली लाइन नहीं आएगी, तब तक डेटिकेटड फीडर नहीं दिया जा सकता। इसका मामला चार महीने से लंबित है।