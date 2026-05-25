72 करोड़ से निर्मित होगा सलारपुर 220 केवी जीएसएस

रीको ने मांगपत्र राशि 30 अप्रेल तक जमा कराने का समय दिया था, प्रसारण निगम को नियामक आयोग से अनुमति नहीं मिली, जिसकी वजह से एक महीने का समय मांगा गया, तब जाकर जीएसटी राशि जमा हुई है। गत वर्ष भी वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने से मांगपत्र जारी होने के बाद जीएसटी राशि जमा नहीं हुई थी। जीएसएस के लिए जमीन रीको देगी और निर्माण प्रसारण निगम करेगा। रीको ने गत वर्ष भी जमीन आवंटन से पूर्व मांगपत्र निकाला था लेकिन प्रसारण निगम ने राशि जमा नहीं कराई, जिसकी वजह से प्रक्रिया अटक गई। प्रसारण निगम को जीएसएस निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 की मिली है। रीको ने दोबारा से मांगपत्र निकाला है। प्रसारण निगम को 30 अप्रेल तक 6.48 करोड़ रुपए रीको में जमा कराकर भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू करानी थी। रीको ने 13 अप्रेल को मांगपत्र दिया है, जिसके बाद प्रसारण निगम ने फाइल तैयार कर मुख्यालय को भेजी। स्वीकृति मिलने के बाद रीको को राशि दी जानी थी। सलारपुर में 220 केवी जीएसएस की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (एएंडएफ) गत वर्ष मई में मिल चुकी थी। वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी हुई। इसकी वजह से गत वर्ष मांगपत्र निकलने के बावजूद जीएसटी की राशि जमा नहीं हो सकी। जीएसटी जमा नहीं होने से जमीन का कब्जा भी नहीं मिला।