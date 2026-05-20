फैक्ट्रियों को प्रदूषण प्रमाण पत्र देने वाली 32 लैब जांच में फेल

भिवाड़ी. सेंट्रल पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की 32 पर्यावरण प्रयोगशाला (लैब) की मान्यता को अस्थायी रूप रद्द कर दिया है, जिसमें भिवाड़ी में संचालित चार प्रयोगशाला भी शामिल हैं। नोटिस देकर सुधार के निर्देश दिए हैं, तब तक के लिए लैब की मान्यता को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। तब तक ये लैब जांच नहीं कर सकेंगी। सभी को जबाव देने के लिए 15 दिन का समय दिया है। सीपीसीबी की इस कार्रवाई से हडक़ंप मचा हुआ है। फैक्ट्रियों को पर्यावरण मानकों का प्रमाणपत्र देने वाली लैब ही इस बार सीपीसीबी के रडार पर आ गई और जांच में असफल साबित हुई हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फैक्ट्रियों को जारी किए गए जल और वायु प्रदूषण का स्तर क्या रहा होगा। लैब की जांच के बाद सीपीसीबी के मेंबर सेक्रेट्री भारत कुमार शर्मा ने सभी को मान्यता रद्द करते हुए नोटिस जारी किए हैं। सीपीसीबी और आरपीसीबी समय-समय पर इंडस्ट्री से प्रदूषण मानकों की पालना करने संबंधी रिपोर्ट मांगती है। उस रिपोर्ट को उक्त लैब की ओर से किया जाता है। उक्त लैब की ओर से जल एवं वायु प्रदूषण की जांच की जाती है, उक्त जांच को संबंधित इकाई अपनी अनुपालना रिपोर्ट एवं ऑडिट में लगाते हैं।