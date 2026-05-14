गीले कचरे से ऑर्गेनिक खाद का पहला लॉट हुआ तैयार

भिवाड़ी. अरावली विहार सेक्टर आठ के 320 फ्लेट से प्रतिदिन औसत 160 किलो गीला कचरा निकल रहा है, एक महीने में कंपोस्ट तैयार हो जाता है। अब यहां पर ऑर्गेनिक खाद उत्पादन शुरू हो चुका है। खाद की खासियत यह है कि प्राकृतिक प्रक्रिया से तैयार होता है। नारियल का बुरादा, माइक्रोव्स मिलाते हैं। इस ऑर्गेनिक खाद में बदबू नहीं आती और बिजली का उपयोग नहीं होता। 16 लाख की लागत से सोसायटी में डस्टबिन बांटे हैं, शेड निर्मित कर कंपोस्टर लगाया है। ब्लैक गोल्ड (कंपोस्ट) को ऑर्गेनिक खेती के लिए उपयोग किया जा सकेगा। खाद तैयार करने वो वरिष्ठ नागरिक राजीव अरोड़ा बताते हैं कि अगर इसी तरह अन्य सोसायटी में खाद तैयार किया जाए तो कचरे को फेंकने की बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि वेस्ट से बेस्ट बनाने में सफलता मिली है। आगे अन्य सोसायटी में भी इसको सफल बनाने के प्रयास किए जाएंगे।