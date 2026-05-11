समतल चौक पर चल रहा निर्माण, आधा फीट ऊंची होगी सडक़

भिवाड़ी. रेवाड़ी पलवल हाईवे स्थित समतल चौक भी आवागमन के लिए सुविधाजनक बनाया जा रहा है। भिवाड़ी मोड के साथ समतल चौक की दशा सुधारने से शहर के दो चौराहे खूबसूरत के साथ आवागमन के लिए बेहतर हो जाएंगे। चौक के सुधारीकरण के लिए दो बार 50.60 लाख रुपए का टेंडर लगा लेकिल किसी निर्माण एजेंसी ने भाग नहीं लिया। बीडा ने तीसरी बार टेंडर निकाला, जिसके बाद कार्यादेश जारी हुआ है और अब निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। दस जून तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, ट्रैफिक 30 जून तक खुलेगा, इस अवधि में सीसी की तराई होगी। फिलहाल एक तरफ 70 मीटर लंबाई में सीसी रोड का काम हो गया है, अब रोड की चौड़ाई छह लेन हो जाएगी, दूसरी तरफ एक जून से काम शुरू हो जाएगा। अभी एक तरफ से ही यातायात निकल रहा है। डेढ़ मीटर बॉक्स की क्रॉसिंग जल निकासी के लिए दी गई है, पहले दो फीट के पाइप थे, जिसकी वजह से पाइप जाम हो जाते थे और चौराहे पर जलभराव की समस्या रहती थी।