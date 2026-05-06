भिवाड़ी मोड खिजूरीबास सडक़ का टेंडर फाइनल, 18 महीने में तैयार होगी रोड

कम रेट मिलने से हुआ फायदा

भिवाड़ी मोड से मंशा चौक होकर खिजूरीबास टोल तक सडक़ की जो डीपीआर तैयार हुई है, उसमें सौंदर्यीकरण में दोनों तरफ फुटपाथ, पार्किंग, रेलिंग, नालियां, नालियों के ऊपर फैरोकवर और हरियाली विकसित होगी। इसके साथ ही बिजली, इंटरनेट सहित अन्य लाइन डालने के लिए भी तकनीकि रूप से डिजायन किया जाएगा। भिवाड़ी मोड से खिजूरीबास टोल तक की सडक़ को भी अलवर बायपास की तरह विकसित किया जाएगा। यहां पर भी सौंदर्यीकरण, डिवाइडर, फुटपाथ, नालियां, पार्किंग, रेलिंग, सजावटी लाइट और पौधारोपण का काम होगा। इसके लिए बीडा ने 12 लाख रुपए से डीपीआर तैयार कराई है। सडक़ों पर वाहन चालकों को अच्छा रास्ता देने के साथ ही पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ देना भी जरूरी है, जिससे आमजन में पैदल चलने की आदत बनाई जा सके। दिल्ली जयपुर की तरफ से भिवाड़ी आने वाला यातायात भिवाड़ी मोड पर उतरता है। इसके बाद भिवाड़ी मोड से मंशा चौक होते हुए अलवर की तरफ जाता है। भिवाड़ी मोड से मंशा चौक और मंशा चौक से खिजूरीबास का तक सडक़ का हिस्सा नगर परिषद में आता है। बाहर से आने वाले वाहन चालकों के लिए यह रास्ता मुख्य मार्ग होता है। मंशा चौक शहर को मुख्य रूप से जोड़ता है। यहां से शहर के हर हिस्से के लिए रास्ता जाता है। औद्योगिक क्षेत्र के तेजी से विस्तार की वजह से शहर की सडक़ों पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। उक्त सडक़ के विकास से शहर की अच्छी छवि बाहर से आने वाले लोगों के सामने दिखाई देगी।