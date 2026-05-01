आगजनी पर काबू की तैयारी, छह नए दमकल वाहन फायर स्टेशन पर होंगे तैनात

भिवाड़ी. औद्योगिक क्षेत्र के साथ आवासीय, व्यावसायिक और कबाड़ गोदाम में आगजनित घटनाओं से निपटने के लिए आधा दर्जन नए दमकल वाहनों बेड़ा आने वाला है। जिससे सभी औद्योगिक क्षेत्र में आग की घटना सामने आने पर कुछ ही देर में दमकल की एक दर्जन गाडिय़ां मौके पर पहुुंच जाएंगी और स्थिति को जल्द नियंत्रण कर आग से होने वाले बड़े नुकसान से उद्यमियों को बचाया जा सकेगा। अभी तक भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के फूलबाग फायर स्टेशन पर दो दमकल वाहन तैनात हैं। अभी यहां पर एक फायर बिग्रेड आएगी। चौपानकी और खुशखेड़ा स्थित फायर स्टेशन पर एक-एक दमकल वाहन ही हैं। यहां पर एक छोटी और एक बड़ी फायर बिग्रेड और रखी जाएगी। साढ़े चार हजार लीटर के फायर टेंडर की स्वीकृति मिल चुकी है। साढ़े 12 हजार लीटर की फायर बिग्रेड खरीदने के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं। कहरानी में नया फायर स्टेशन निर्मित हो चुका है। कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में भी आग की घटनाओं को देखते हुए यहां भी एक वाहन रखा जाएगा। सलारपुर में फायर स्टेशन प्रस्तावित है। नगर परिषद के पास तीन दमकल वाहन हैं। इस तरह सभी स्टेशन पर दमकल वाहन की उपलब्धता पर्याप्त हो जाएगी। आग की घटना होने पर संबंधित औद्योगिक क्षेत्र से जल्दी ही फायर बिग्रेड मौके पर पहुंच जाएगी। भिवाड़ी, कहरानी चौपानकी, पथरेड़ी, सारेखुर्द, खुशखेड़ा, सलारपुर, कारोली सभी औद्योगिक क्षेत्र में फायर स्टेशन नहीं है, जिन क्षेत्र में फायर स्टेशन हैं, वहां दमकल वाहन, दो और एक-एक हैं। औद्योगिक क्षेत्रों की एक-दूसरे से दूरी भी पर्याप्त है। ऐसी स्थिति में आगजनी होने पर मामला बिगड़ जाता है।