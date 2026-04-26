Rajasthan Highway: राजस्थान के तीन जिलों की लाइफ लाइन बनेगा सुपर एक्सप्रेस हाईवे, 2 घंटे का सफर अब 45 मिनट में होगा पूरा

पनियाला से यह हाईवे बड़ौदामेव में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। साथ ही अंबाला ग्रीन फील्ड हाईवे और जयपुर-दिल्ली मार्ग से कनेक्टिविटी मिलने के कारण यहां मल्टी-लेन जंक्शन तैयार होगा। भविष्य में इसे नीमकाथाना बाईपास से भी जोड़ा जाएगा। हाईवे बनने के बाद यात्रा समय में भारी कमी आएगी। वर्तमान में कोटपूतली से अलवर पहुंचने में करीब 2 घंटे का समय लगता है, जो घटकर लगभग 45 मिनट रह जाएगा। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से मुंबई और गुजरात जाने वाले वाहनों को अब दिल्ली होकर नहीं जाना पड़ेगा। वे सीधे इस मार्ग से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे तक पहुंच सकेंगे, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी।