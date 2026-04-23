Rajasthan Highway: जोधपुर-जयपुर हाईवे को मिलेगी नई रफ्तार, मारवाड़ में खुलेंगे रोजगार के रास्ते, 800 KM कॉरिडोर होगा अपडेट

इस परियोजना में पहली बार स्टेप-अप लोन मॉडल लागू किया जा रहा है, जिससे शुरुआती वर्षों में वित्तीय दबाव कम रहेगा। इसके साथ ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से लगभग 295 मिलियन डॉलर का निजी निवेश भी जोड़ा जाएगा। विश्व बैंक के अनुसार राजस्थान की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में 11 प्रतिशत की दर से विकास कर रही है, लेकिन सड़क नेटवर्क उस गति से नहीं बढ़ पाया। ऐसे में यह परियोजना राज्य के विकास को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना से अच्छी सड़कों का प्रतिशत 40 प्रतिशत से बढ़कर 70 प्रतिशत तक पहुंच सकता है और प्रमुख शहरों के बीच यात्रा समय में भी उल्लेखनीय कमी आएगी।