Rajastha: पचपदरा रिफाइनरी से बदलेगी मारवाड़ की तस्वीर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और शहरीकरण को मिलेगी नई रफ्तार

पचपदरा से जोधपुर, पाली होते हुए जयपुर तक प्रस्तावित सड़क कॉरिडोर क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है। इसके साथ ही रेल कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया जा रहा है, जिससे कच्चे माल और तैयार उत्पादों के आवागमन में तेजी आएगी। बेहतर कनेक्टिविटी का सीधा लाभ ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग और सप्लाई चेन से जुड़े व्यवसायों को मिलेगा। इसके अलावा स्थानीय वेंडर्स, ठेकेदारों और सेवा प्रदाताओं जैसे कैटरिंग, सुरक्षा और परिवहन का भी बड़ा निवेश आएगा।