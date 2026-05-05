देर रात अंधड़ बारिश से आए फॉल्ट, हजारों उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति बाधित

अंधड़ बारिश से यहां हुआ नुकसान

बिजली निगम अभियंताओं के अनुसार 11 केवी जीएसएस मुंडाना मेव की पूरी आपूर्ति रात तीन से सुबह आठ बजे तक बंद रही। जीएसएस की लाइन फॉल्ट होने से 1500 उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति बाधित रही। 132 नीलम चौक से निकलने वाले 33 केवी फीडर नंबर चार, 33 केवी महावीर फीडर की आपूर्ति सुबह तीन से नौ बजे तक बंद रही, जिसकी वजह से 33 केवी कनेक्शन वाली 23 इकाइयों की आपूर्ति बंद हो गई, उक्त इकाइयों में उत्पादन बाधित रहा। यहां फीडर पर जंपर निकल गए। 220 केवी बिलाहेड़ी जीएसएस से निकलने वाला 33 केवी एक नंबर फीडर रात को डेढ़ से सुबह 11 बजे तक पैंथर कंडक्टर टूटने की वजह से बंद रहा है। उक्त जीएसएस पर 33 केवी कनेक्शन वाली चार कंपनी है। 220 केवी जीएसएस बिलाहेड़ी से 33 केवी हरचंदपुर फीडर में फॉल्ट आ गया, जिसकी वजह से तीन घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रही। यहां पर 1400 कनेक्शन हैं। 33 केवी घटाल जीएसएस लाइन फॉल्ट होने की वजह से तीन घंटे बंद रहा। यहां 1200 कनेक्शन है। औद्योगिक के साथ आवासीय क्षेत्र में भी बिजली आपूर्ति बाधित रही। यूआईटी सेक्टर पांच में करीब 50 कनेक्शन और आठ में 40 उपभोक्ताओं की आपूर्ति फॉल्ट की वजह से बाधित रही। आरएचबी सेक्टर एक, दो, तीन में भी ट्रांसफार्मर खराब होने से सौ घरों में आपूर्ति बाधित रही।