आवासीय सोसायटी में कचरा प्रथक्कीरण निस्तारण के नियम एक अप्रेल से लागू

भिवाड़ी. क्षेत्र में स्थित दर्जनों आवासीय सोसायटी में कचरा प्रबंधन नियमों की पालना नहीं हो रही है। एक अप्रेल से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लागू किए गए हैं। नए नियम के तहत अधिक मात्रा में कचरा निकालने वाले (बल्क वेस्ट जनरेटर) परिसरों को कचरे को अलग-अलग करने के साथ निस्तारण करना है। नए नियम लागू होने के बाद क्षेत्र की आवासीय सोसायटी में पालना नहीं हो रही है। अभी भी कचरे को एकत्रित कर फेंका जा रहा है, जिससे कचरे के ढेर लग रहे हैं। नए नियम के तहत ऐसी आवासीय सोसायटी जो कि भारी मात्रा के अपशिष्ट की श्रेणी में आती हैं, जिनका क्षेत्रफल बीस हजार वर्गमीटर से अधिक है, जल उपभोग 40 हजार लीटर प्रतिदिन है। सॉलिड वेस्ट उत्पादन सौ किलो प्रतिदिन है। ऐसी सभी सोसायटी के लिए अनिवार्य है कि वे अपने परिसर में उत्पन्न कचरे का प्रबंधन नियमों के अनुरुप करें। सोसायटी परिसर में शत प्रतिशत कचरे का प्रथक्करण करें, कचरे को गीला, सूखा, विशेष देखभाल कचरा और सैनिटरी कचरे के रुप में अलग करें। भिवाड़ी में कई सोसायटी ऐसी हैं जिनसे प्रतिदिन कई टन कचरा निकलता है।