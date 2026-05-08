ओएफसी लाइन डालने में खराब हो जाएंगी फुटपाथ पर बिछी करोड़ों की टाइल्स

भिवाड़ी. ऐसा लगता है कि उद्योग क्षेत्र में गत वर्षों में जो कच्चे फुटपाथ को पक्का करने जो टाइल्स बिछाए गए हैं, उन्हें अब खोदने का अभियान शुरू हो चुका है। ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) के लिए फुटपाथ पर नियमों के विपरीत गड्डे खोदे जो रहे हैं। रीको ने कई बार इसकी निगरानी की है और कार्यदायी एजेंसी पर जुर्माना लगाया है लेकिन काम में सुधार नहीं हो रहा है। केबल बिछाने के लिए तकनीकि मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है। रीको ने करोड़ों रुपए की लागत से औद्योगिक क्षेत्र में फुटपाथ पर टाइल्स बिछाए हैं। गत कई वर्षों से टाइल्स बिछाने का काम चल रहा है। अब ओएफसी बिछाने के लिए टाइल्स खुदाई का काम शुरू हो गया है। ओएफसी को नियमों की अनदेखी कर बिछाया जा रहा है। ओएफसी बिछाने के लिए एक पिट (गड्डा) 65 मीटर दूर पर खोदने की अनुमति है, जबकि नीलम चौक से रीको चौक तक कुछ फीट की दूरी पर ही गड्डे खोद दिए गए हैं। मिट्टी फुटपाथ पर पड़ी हुई है। पूरा फुटपाथ ही मिट्टी से भरा पड़ा है। बड़े वाहन यहां से गुजरते हैं, जिसकी वजह से दिनभर मिट्टी उड़ती रहती है। विशेषज्ञों की मानें तो एक बार गड्डा होने के बाद फुटपाथ ऊंचा-नीचा हो जाता है। जब औद्योगिक क्षेत्र में करोड़ों की लागत से टाइल्स बिछ चुकी हैं, तब ओएफसी बिछाने का काम शुरू किया है। इससे पूर्व में कराए गए काम को नुकसान पहुंच रहा है।