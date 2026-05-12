गर्भवतियों को प्रसव के लिए जिला अस्पताल में नहीं भरोसा

ये है प्रसव संख्या

जिला अस्पताल के लेबर रूम में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रेल में क्रम अनुसार 11, 10, आठ, और छह सीजेरियन प्रसव हुए, इसी तरह क्रम अनुसार 102, 62, 55 और 56 सामान्य प्रसव हुए हैं। ऑपरेशन थियेटर में मार्च में 49 सर्जरी की गई हैं जिसमें छह ऑर्थो, 16 आंखों और 12 ईएनटी की हुई हैं। ऑपरेशन थियेटर में अप्रेल में 58 सर्जरी हुई हैं जिसमें सात ऑर्थो, 12 आंखों की और 19 ईएनटी की हुई हैं। इस तरह आंकड़ों से समझा जा सकता है कि जिला अस्पताल में एक तरफ सामान्य रोगियों की संख्या प्रतिदिन एक हजार के आसपास रहती है, वहीं कुछ जटिल बीमारी और सर्जरी होने पर बहुत कम रोगियों को ही इलाज मिलता है।

प्रसव संख्या बढ़ाने हुए प्रयास

जिला अस्पताल में मई 2024 में एक बार तत्कालीन कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रसव संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। जुलााई अगस्त और सितंबर 2024 में जिला अस्पताल की प्रसव संख्या सौ के अंक को पार करती रही लेकिन अब फिर दहाई का अंक ही रह गया है जैसा कि पूर्व में रहता था। निरीक्षण में कलक्टर ने पाया कि जिला अस्पताल में मासिक प्रसव संख्या बहुत कम है। मई 2024 में मात्र 39 प्रसव हुए थे, जबकि भिवाड़ी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यहां लाखों मजदूर परिवार रहते हैं। इस पर कलक्टर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला अस्पताल में प्रसव संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद आगामी कुछ महीने में प्रसव संख्या सौ के आंकड़े को पार कर गई थी। प्रसव में वृद्धि के लिए जहां से शुरूआत की गई थी, जिला अस्पताल में वही स्थिति दोबारा देखने को मिल रही है।