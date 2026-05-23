चौपानकी 132 केवी की क्षमता पूरी, नए कनेक्शन के लिए भार बढ़ाने की जरूरत

भिवाड़ी. चौपानकी 132 केवी जीएसएस की भार क्षमता पूरी हो चुकी है। नए विद्युत कनेक्शन देने और पुराने उपभोक्ताओं को भार वृद्धि करने के लिए क्षमता बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। चौपानकी में अभी सौ मेगावाट की क्षमता है, जिस पर 94 मेगावाट का भार चल रहा है। जीएसएस पर बस पृथक्कीकरण होने के बाद के बाद 220 केवी जीएसएस बिलाहेड़ी और 220 केवी जीएसएस खुशखेड़ा से एक साथ बिजली आपूर्ति होती है। पहले सिर्फ एक तरफ से ही आपूर्ति होती है। अभी चौपानकी जीएसएस पर ट्रांसफार्मर की क्षमता 100 मेगावाट है और 132 केवी के दो फीडर है। उक्त जीएसएस की भार क्षमता पूरी होने की वजह से प्रसारण निगम क्षेत्र में 220 केवी और 132 केवी जीएसएस के लिए रीको से जगह की मांग कर रहा है। फिलहाल जीएसएस पर भार पूरा होने से छोटे कनेक्शन ही दिए जा सकते हैं। पांच एमवीए से अधिक का भार किसी कंपनी को नहीं दिया जा सकेगा।