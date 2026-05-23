23 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिवाड़ी

चौपानकी 132 केवी की क्षमता पूरी, नए कनेक्शन के लिए भार बढ़ाने की जरूरत

चौपानकी 132 केवी जीएसएस की भार क्षमता पूरी हो चुकी है। नए विद्युत कनेक्शन देने और पुराने उपभोक्ताओं को भार वृद्धि करने के लिए क्षमता बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। चौपानकी में अभी सौ मेगावाट की क्षमता है, जिस पर 94 मेगावाट का भार चल रहा है।

2 min read
Google source verification

भिवाड़ी

image

Dharmendra dixit

image

Dharmendra Dixit

May 23, 2026

bhiwadi

औद्योगिक क्षेत्र का हो रहा विस्तार, चौपानकी, पथरेड़ी, सारेखुर्द में आ रहे उद्योग

भिवाड़ी. चौपानकी 132 केवी जीएसएस की भार क्षमता पूरी हो चुकी है। नए विद्युत कनेक्शन देने और पुराने उपभोक्ताओं को भार वृद्धि करने के लिए क्षमता बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। चौपानकी में अभी सौ मेगावाट की क्षमता है, जिस पर 94 मेगावाट का भार चल रहा है। जीएसएस पर बस पृथक्कीकरण होने के बाद के बाद 220 केवी जीएसएस बिलाहेड़ी और 220 केवी जीएसएस खुशखेड़ा से एक साथ बिजली आपूर्ति होती है। पहले सिर्फ एक तरफ से ही आपूर्ति होती है। अभी चौपानकी जीएसएस पर ट्रांसफार्मर की क्षमता 100 मेगावाट है और 132 केवी के दो फीडर है। उक्त जीएसएस की भार क्षमता पूरी होने की वजह से प्रसारण निगम क्षेत्र में 220 केवी और 132 केवी जीएसएस के लिए रीको से जगह की मांग कर रहा है। फिलहाल जीएसएस पर भार पूरा होने से छोटे कनेक्शन ही दिए जा सकते हैं। पांच एमवीए से अधिक का भार किसी कंपनी को नहीं दिया जा सकेगा।

उद्योगों को मिलेगी राहत
चौपानकी 132 केवी जीएसएस की क्षमता बढऩे से चौपानकी, पथरेड़ी, कहरानी उद्योग क्षेत्र की सैकड़ों इकाइयों को निर्बाध बिजली आपूर्ति हो सकेगी। एक तरफ जीएसएस की भार क्षमता बढ़ेगी दूसरी तरफ 220 केवी के दोनों स्टेशन से एक साथ बिजली आपूर्ति होने से कटौती की समस्या दूर होगी। क्षेत्र में कई बार बिजली भार बढऩे की वजह से फॉल्ट, ट्रिपिंग हो जाती है, जिसकी वजह से कई घंटे कटौती हो जाती है। उद्यमियों को परेशान होना पड़ता है।

नए कनेक्शन भी मिलेंगे
जीएसएस की भार क्षमता बढऩे के बाद क्षेत्र में नए कनेक्शन जारी करना भी आसान होगा। साथ ही पुराने उपभोक्ताओं का विद्युत भार बढ़ाया जा सकेगा। अभी तक जीएसएस पर अधिक भार होने की वजह से कई जगह विद्युत भार बढ़ाने से लेकर नए कनेक्शन देने की प्रक्रिया लंबित ही रहेगी। जीएसएस की भार क्षमता बढऩे से बिजली की खपत भी बढ़ेगी, जिससे निगम को राजस्व भी अधिक मिलेगा।

प्रसारण निगम अधीक्षण अभियंता महीपाल यादव ने बताया कि सेक्शनाइजलर लगा दिए हैं, जीएसएस क्षमता 100 मेगावाट, जो लाइन बनी हुई है, उस पर सौ मेगावाट ही लोड डाला जा सकता है। दो तरफ से सोर्स है, एक भिवाड़ी एक खुशखेड़ा, पहले पूरी बस एक ही थी, या तो भिवाड़ी से लोड ले सकते थे या खुशखेड़ा। उस बस के दो टुकड़े कर दिए सेक्सनाइजर लगा दिए। ओवरलोडिंग की स्थिति में दोनों सिरे से 120 मेगावाट तक लोड ले जा सकते हैं। एक तरफ से 80 से 100 मेगावाट तक लोड चल सकता है, दूरी तरफ से 20 से 40 मेगावाट लोड चल सकता है। यह अस्थायी व्यवस्था रह सकती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 May 2026 06:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhiwadi / चौपानकी 132 केवी की क्षमता पूरी, नए कनेक्शन के लिए भार बढ़ाने की जरूरत

बड़ी खबरें

View All

भिवाड़ी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

एकीकृत सफाई मॉडल में फेरबदल, सात की जगह पांच साल का लगेगा टेंडर

bhiwadi
भिवाड़ी

कारोली 220 केवी जीएसएस की भार क्षमता में होगी वृद्धि

bhiwadi
भिवाड़ी

फैक्ट्रियों को प्रदूषण प्रमाण पत्र देने वाली 32 लैब जांच में फेल

bhiwadi
भिवाड़ी

एक साल बाद नौकरी छोड़ी, व्यवसाय में घाटा खाकर उभरे, बनाई पहचान

bhiwadi
भिवाड़ी

भिवाड़ी में दिल दहला देने वाली वारदात: मां पर 8 महीने की मासूम को तेजाब पिलाने का आरोप, हालत गंभीर

Bhiwadi Acid Case
भिवाड़ी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.