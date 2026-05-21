कारोली 220 केवी जीएसएस की भार क्षमता में होगी वृद्धि

भिवाड़ी. कारोली 220 केवी जीएसएस की भार क्षमता में वृद्धि होगी। अभी जीएसएस पर 160 मेगावाट का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। यहां पर 160 मेगावाट का नया ट्रांसफार्मर लगाकर जीएसएस की क्षमता को 320 मेगावाट किया जाएगा।

कारोली 132 केवी जीएसएस गत वर्ष अगस्त में क्रमोन्नत होकर 220 केवी जीएसएस में परिवर्तित हुआ। जीएसएस की क्षमता 160 एमवीए रखी गई। क्रमोन्नत होने के बाद जीएसएस पर विद्युत भार क्षमता 35 मेगावाट थी, जो कि जीएसएस निर्माण के बाद नौ महीने में बढक़र 160 एमवीए हो गई। गर्मियों के सीजन में भार बढऩे अथवा नई इंडस्ट्री के कनेक्शन लेने पर जीएसएस की भार क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। प्रसारण निगम अभियंताओं ने बताया कि कारोली जीएसएस पर 122 मेगावाट का विद्युत भार आ चुका है। 38 मेगावाट का नया कनेक्शन हो चुका है, उक्त कंपनी ने अभी पूरा भार नहीं लिया है। पूरा भार लेने पर जीएसएस पूरी क्षमता पर संचालित होने लगेगा। पूरा भार होने की वजह से नया कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, नया कनेक्शन देने और पुरानी इकाइयों का भार बढ़ाने के लिए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा।