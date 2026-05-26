52 करोड़ का टेंडर खुला, छह किमी लाइन के अलाइनमेंट में होगा बदलाव

भिवाड़ी. नव निर्मित 34 एमएलडी क्षमता के एसटीपी से शोधित पानी सारेखुर्द बांध जाएगा। शुरुआत में जब नगर परिषद ने प्रोजेक्ट तैयार किया था, तब ग्वाल्दा में पानी ले जाने की योजना थी, अब उसमें बदलाव किया गया है। एसटीपी से शोधित पानी को ले जाने डीपीआर तैयार हो चुकी है। नगर परिषद ने टेंडर भी कर दिया है। 19 किमी लाइन पहले ग्वाल्दा जानी थी, अब उसमें अंतिम छह किमी में बदलाव होना है। छह किमी अलाइनमेंट में बदलाव के लिए फाइल शासन स्तर पर है, वहां से स्वीकृति मिलने के बाद कार्यादेश जारी हो जाएगा और शोधित पानी को ले जाने के लिए लाइन बिछाने का काम शुरू हो जाएगा।

शोधित पानी को सारेखुर्द बांध में ले जाने जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की है। करीब दो करोड़ की लागत से नैबकॉन्स कंसल्टेंसी ने डीपीआर तैयार की है जिसमें एसटीपी से 19 किमी लाइन सारेखुर्द बांध जाएगी। लाइन का मार्ग एसटीपी से शुरू होकर मंशा चौक, खिजूरीबास, थड़ा नाला, झिवाना बांध से होकर सारेखुर्द बांध तक रहेगा। बारिश में धारूहेड़ा तिराहे पर होने वाले जलभराव को दूर करने के लिए, बायपास से एसटीपी तक करीब ढाई किमी लाइन भी बिछाई जाएगी, इससे कि जलभराव को दूर किया जा सके। एसटीपी से सारेखुर्द बांध की ऊचाई करीब 45 मीटर है इसलिए शोधित पानी को भेजने के लिए पंपिंग करनी पड़ेगी। डीपीआर करीब 95 करोड़ रुपए की तैयार हुई थी, इसमें लाइन बिछाने के साथ ही नाले और बांध की मरम्मत का कार्य भी शामिल था। अब 52 करोड़ का टेंडर कार्यादेश जारी होगा क्योंकि बांध मरम्मत के काम को फिलहाल प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया गया है। शोधित लाइन की क्षमता प्रतिदिन 34 एमएलडी पानी भेजने की रहेगी। लाइन का व्यास 700 एमएम का रहेगा।