दिल्ली से 67 किमी दूर राजस्थान में विकसित होगी ग्रीन इको सिटी, गुड़गांव की तर्ज पर होगा विकास, सर्वे का काम पूरा

भिवाड़ी। दिल्ली से करीब 67 किलोमीटर दूर स्थित औद्योगिक शहर भिवाड़ी अब बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है। शहर को क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी के रूप में विकसित करने की योजना ने रफ्तार पकड़ ली है। पांच दिन तक चला फील्ड सर्वे पूरा हो चुका है और अब डिजाइन, ड्राइंग तथा विभिन्न विकास कार्यों की लागत तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार जून माह तक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार होने की संभावना है। इसके बाद रिपोर्ट को मंजूरी के लिए शासन के पास भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी कर विकास कार्य शुरू किए जाएंगे।