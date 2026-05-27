क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी का सर्वे पूरा, जून में तैयार हो जाएगी डीपीआर

स्मार्ट सिटी में स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, जिसमें सेंसर के जरिए पानी की लीकेज और बर्बादी रोकी जाती है, आपूर्ति की निगरानी होती है। स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट लाइटिंग से ऊर्जा की खपत कम की जाती है। कचरा प्रबंधन को ऑटोमेट करना, भरे हुए डस्टबिन की सूचना मिलना। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) से यातायात नियंत्रण, स्मार्ट पार्किंग और सार्वजनिक परिवहन को बेहतर किया जाता है। ई गवर्नेंस के जरिए सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करना। सुरक्षा और निगरानी के लिए सीसीटीवी और आईओटी सेंसर से अपराधों पर नजर रखना। पर्यावरण सुधार के लिए हवा की गुणवत्ता पर नजर रखना और प्रदूषण कम करना। हरे भरे क्षेत्र बनाना स्मार्ट सिटी में शामिल होते हैं।