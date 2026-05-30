भिवाड़ी में 10 से ज्यादा स्पा सेंटरों पर पुलिस की एक साथ छापेमारी, 30 युवतियां हिरासत में ली गईं, दो गिरफ्तार

कार्रवाई के बाद क्षेत्र में दिनभर चर्चा का माहौल बना रहा और पुलिस की इस मुहिम को लेकर लोगों में भी उत्सुकता देखने को मिली। पुलिस सूत्रों के अनुसार भिवाड़ी थाना क्षेत्र में स्थित एक शॉपिंग प्लाजा और एक बड़े मॉल में संचालित स्पा सेंटरों पर यह संयुक्त कार्रवाई की गई। मटिला चौकी प्रभारी पुनीत मीणा और भिवाड़ी मोड़ चौकी प्रभारी प्रवीण कुमार के नेतृत्व में 20 से अधिक पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई थी। टीम में महिला पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया गया ताकि जांच और पूछताछ की प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी की जा सके।