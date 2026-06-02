मानसून में इस बार भी भिवाड़ी को मिलेगा जलभराव का दर्द

भिवाड़ी. उद्योग क्षेत्र में जल्द ही मानसून दस्तक देगा लेकिन बारिश के दौरान स्थिति नाजुक ही रहने वाली है। गत तीन वर्ष से भिवाड़ी जलभराव का दंश झेल रही है, इस बार भी स्थिति में सुधार होने की उम्मीद नहीं है। 15 से 30 मई के बीच बायपास पर कई बार जलभराव हो चुका है। गत दिनों नाली-नालों का पानी भराव क्षेत्र से निकलकर सडक़ों पर आ गया जिससे कई फीट पानी सडक़ों पर भर गया। भिवाड़ी में जलभराव की स्थिति से कितनी निजात मिलेगी, मानसून आने वाला है, विभागों की क्या तैयारी है, नालों की कितनी सफाई हुई है उक्त स्थिति का जायजा लेने के लिए पत्रिका ने सोमवार को मौके पर जाकर यथास्थिति देखी और व्यवस्था की पड़ताल की, जिसमें निकलकर सामने आया है कि इस बार भी स्थिति गत तीन वर्षों जैसी रहेगी। आमजन जलभराव से त्रस्त रहेगा। बायपास से उद्योग क्षेत्र में जाने-आने के लिए दरिया पार करने पड़ेंगे। भिवाड़ी में बायपास, भगत ङ्क्षसह कॉलोनी, भिवाड़ी मोड, बस स्टैंड, फूलबाग चौक, हरचंदपुर, आरएचबी सेक्टर एक, दो, तीन, श्याम वाटिका, बाल वाटिका और उद्योग क्षेत्र के कई हिस्सों में जलभराव होता है। जलभराव की वजह से आवागमन बाधित हो जाता है।