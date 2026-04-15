एसपी का सख्त एक्शन: नागौर डीएसटी की पूरी टीम लाइन हाजिर, तीन कांस्टेबल निलंबित

डीएसटी मेड़ता सिटी के प्रभारी विजय सिंह को एनडीपीएस एक्ट में डोगाना थाना के वांछित 2000 रुपए के इनामी आरोपी सुखाराम भींचर की लोकेशन नागौर शहर के लिखमीदास कॉलोनी क्षेत्र में मिली थी। सूचना पर नागौर डीएसटी प्रभारी मुकेश चंद्र टीम के साथ मौके पर पहुंचे और लोकेशन के आधार पर उसके साथ एनडीपीएस एक्ट में वांछित अशोक भाटी के मकान पर दबिश दी। उन्होंने स्वयं को पुलिस बताते हुए दरवाजा खोलने के लिए आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद टीम परिसर में प्रवेश कर गई। इसी दौरान अशोक भाटी ने अपने साथियों दिनेश जांदू, प्रहलाद घांची और पड़ोसीगुमानाराम व उसके परिवार के साथ मिलकर टीम पर हमला कर दिया।