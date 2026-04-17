मेधावी ओबीसी छात्राएं हक से वंचित, 30 हजार स्कूटियों में ओबीसी का ‘कोटा’ शून्य

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है, लेकिन कोटा निर्धारण में असंतुलन के चलते ओबीसी वर्ग की छात्राओं को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। पत्रिका पड़ताल में पाया कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं को स्कूटी वितरण के लिए विभिन्न श्रेणियों में अलग-अलग कोटा तय किया गया है। इनमें अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), एमबीसी, अल्पसंख्यक एवं विमुक्त घुमंतू वर्ग की छात्राओं के लिए स्पष्ट संख्या निर्धारित है, वहीं मेरिट के आधार पर सभी वर्गों के लिए एक श्रेणी जरूर रखी गई है, लेकिन उसमें भी प्रतिस्पर्धा अधिक होने से ओबीसी वर्ग की छात्राओं को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।