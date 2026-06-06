राजस्थान में कैबिनेट मंत्री के बेटे को गोली मारने की धमकी, बोला- ‘जयपुर में ध्यान रखना’

इस पर कॉलर ने उन्हें सावधान रहने की चेतावनी दी। जब धनंजय सिंह ने उसका परिचय जानने की कोशिश की तो उसने कथित रूप से कहा कि 'ध्यान रखना, गोली मार दूंगा।' धमकी सुनकर धनंजय सिंह ने उसे बताया कि उनकी सुरक्षा में क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) तैनात है और सुरक्षा कर्मियों के पास हथियार भी हैं। इसके बाद कॉलर ने बातचीत समाप्त कर फोन काट दिया।