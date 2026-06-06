6 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Rajasthan: 7 साल तक शिक्षक ने छात्रा को डराकर की आपत्तिजनक हरकत, मैसेज करके बोलते थे ‘फेल कर दूंगा’

राजस्थान के डीडवाना में एक शिक्षक द्वारा छात्रा को वर्षों तक डराने, ब्लैकमेल करने और आपत्तिजनक हरकतें करने के मामले में पोक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी शिक्षक को 3 साल की जेल की सजा सुनाई।

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Akshita Deora

Jun 06, 2026

Rajasthan Police Jeep

फोटो: पत्रिका

न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो कोर्ट) डीडवाना के पीठासीन अधिकारी एनएस मीणा ने शुक्रवार को एक मामले में छात्रा से छेड़छाड़ करने और पीछा कर ब्लैकमेल करने के दोषी शिक्षक रामसिंह को सजा से दंडित किया। कोर्ट ने आरोपी रामसिंह पुत्र अजीत सिंह (49) को धारा 354 (घ) भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषी मानते हुए 3 वर्ष के साधारण कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। पीड़िता ने 27 दिसंबर 2023 को पुलिस में यह मामला दर्ज कराया था।

7 साल किया प्रताड़ित

पुलिस रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2016 में शिक्षक रामसिंह ने परीक्षा में फेल करने का डर दिखाकर अश्लील हरकत की। इसके बाद फोन और मैसेज कर ब्लैकमेल करने लगा। साल 2020 में डराकर बुलाया और शोषण किया। बाद में नवंबर 2023 में आरोपी ने पीड़िता को बदनाम व जान से मारने की धमकी देकर बलात्कार का प्रयास किया। इससे परेशान होकर पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई।

पुलिस ने लगाई थी एफआर

पुलिस ने अनुसंधान के बाद मामले को झूठा मानते हुए कोर्ट में अंतिम प्रतिवेदन (नकारात्मक रिपोर्ट) पेश कर दी थी। इसके खिलाफ परिवादिया ने न्यायालय में विरोध याचिका दाखिल की। विशिष्ट कोर्ट ने पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयानों के आधार पर अपराध को प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित मानकर पुलिस की एफआर को खारिज किया। मामले में प्रसंज्ञान लेकर विचारण शुरू किया।

संदेह के लाभ में पोक्सो से बचा

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि जन्मतिथि का पुख्ता दस्तावेजी आधार नहीं होने से पीड़िता को घटना के वक्त युक्तियुक्त संदेह से परे नाबालिग नहीं माना जा सकता। ऐसे में आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 11/12 के बजाय आइपीसी की धारा 354 (घ) (पीछा करना/मर्जी के खिलाफ संपर्क बढ़ाना) में दोषी ठहराया गया।

नरमी बरती तो जाएगा गलत संदेश: कोर्ट

पीड़िता के वकील सहदेव ठोलिया ने बताया बचाव पक्ष के वकीलों ने आरोपी के सरकारी शिक्षक होने का हवाला देते हुए परिवीक्षा (प्रोबेशन) का लाभ देकर छोड़ने की बात कही। इसका विशिष्ट लोक अभियोजक विरेन्द्र सिंह राठौड़ ने कड़ा विरोध किया। न्यायाधीश एन.एस. मीणा ने फैसला सुनाते हुए कड़ी टिप्पणी की कि गुरु-शिष्य का रिश्ता बेहद पवित्र होता है। आरोपी ने इसकी मर्यादा का ध्यान रखे बिना छात्रा पर गलत नजर रखी। अभियुक्त एक शिक्षक है। ऐसे गंभीर मामलों में यदि उसके प्रति नरमी का रुख अपनाया गया, तो समाज में गलत संदेश जाएगा। शिक्षक जैसे पुनीत कार्य की प्रतिष्ठा धूमिल होगी। दूषित मानसिकता वाले ऐसे आरोपियों के हौसले बुलंद होंगे। न्यायालय ने आरोपी को परिवीक्षा का लाभ देने से साफ इनकार करते हुए 3 साल की जेल और जुर्माने की सजा से दंडित कर जेल भेज दिया।

Rajasthan: देह व्यापार से मुक्त होकर 14 साल की नाबालिग ने सुनाई आपबीती तो छलक पड़े आंसू, बोली ‘भगवान ने मेरी सुन ली’

ये भी पढ़ें
Human Traffacking Female Accused

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Jun 2026 02:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Rajasthan: 7 साल तक शिक्षक ने छात्रा को डराकर की आपत्तिजनक हरकत, मैसेज करके बोलते थे ‘फेल कर दूंगा’

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

डीडवाना-कुचामन को मिली मेडिकल शिक्षा की बड़ी सौगात, जिला अस्पताल बनेंगे पीजी प्रशिक्षण केंद्र

300 बेड के कुचामन अस्पताल में 10 व डीडवाना अस्पताल में 7 पीजी सीटों का आवंटन
नागौर

राजस्थान के BJP MLA रेवंतराम डांगा पर जानलेवा हमला, खुद 25 KM पीछा कर बदमाशों को दबोचा!

MLA Revant Ram Danga Attack Case Didwana Kuchaman Nawa Scorpio Chase Updates
नागौर

चार माह पहले बनी सडक़ उखड़ी

Nagaur Delhi Gate Road
नागौर

राजस्थान: लाइलाज बीमारी से पीड़ित 15 वर्षीय गर्वित रेवाड़ बना 1 दिन का जिला कलक्टर, जानें पूरा मामला

One Day DM Garvit Rewar
नागौर

13 माह पुराने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, पत्नी की हत्या कर आत्महत्या का दिया था रूप

ASP Asharam choudhary
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.