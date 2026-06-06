डीडवाना-कुचामन को मिली मेडिकल शिक्षा की बड़ी सौगात, जिला अस्पताल बनेंगे पीजी प्रशिक्षण केंद्र

कुचामनसिटी. लंबे समय से बेहतर चिकित्सा सुविधाओं और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा की प्रतीक्षा कर रहे डीडवाना-कुचामन जिले को बड़ी सौगात मिली है। राजस्थान सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के चयनित गैर-शिक्षण (नॉन-टीचिंग) जिला अस्पतालों को मेडिकल स्नातकोत्तर (पीजी) शिक्षा से जोडऩे की महत्वाकांक्षी योजना में कुचामन सिटी व डीडवाना के राजकीय जिला चिकित्सालय को भी शामिल किया है। इस निर्णय से कुचामन व डीडवाना जिला अस्पताल चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान बन जाएगा।