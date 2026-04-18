कार सवार बदमाशों ने पहले बाइक के टक्कर मारकर गिराया, फिर लाठियों व हॉकी स्टिक से की संगीन मारपीट

पुलिस के अनुसार ताऊसर सेकसर बास निवासी चम्पालाल सांखला की हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में मेडिकल नाम से दुकान है, जिस पर उसका भतीजा सुनील कार्य करता है। शुक्रवार रात करीब 8 बजे सुनील दुकान बंद कर मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। इसी दौरान पवन देवड़ा निवासी ताऊसर और उसके 3-4 साथियों ने सुनसान इलाके में उसकी बाइक को कार से टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने मुंह ढक रखा था और टक्कर के बाद सुनील को जबरन कार में डालकर अपहरण कर लिया। इसके बाद रास्ते में लोहे के सरियों और हॉकी ​स्टिक से उसके साथ मारपीट की गई तथा उससे पैसों की मांग करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई।