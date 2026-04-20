राजस्थान: दो सगे भाइयों की शानदार सफलता, एक बना RAS तो दूसरा स्कूल व्याख्याता

वर्तमान में वे कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने बिना किसी कोचिंग के स्वयं अध्ययन (सेल्फ स्टडी) के माध्यम से यह सफलता अर्जित की, जो युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। वहीं उनके छोटे भाई दिलीप जांगिड़ का चयन स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2024 में अंग्रेजी विषय से हुआ है। दोनों भाइयों की इस उपलब्धि पर ग्रामीणों ने उनका सम्मान कर खुशी जताई। ग्रामीणों ने दोनों भाइयों का सम्मान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर ग्रामीणों ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद कड़ी मेहनत और लगन से सफलता हासिल की जा सकती है, जिसका उदाहरण जांगिड़ परिवार ने प्रस्तुत किया है।