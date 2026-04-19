अक्षय तृतीया विशेष: 511 वर्ष पहले रोटू में गुरु जम्भेश्वर ने भरा 56 करोड़ का मायरा, एक ही रात में लगे 3700 खेजड़ी के पेड़

मायरा भरने के बाद जब अगले दिन भोज की तैयारी की बात हुई, तो जोधपुर नरेश राव मालदे ने क्षेत्र में पेड़ों की कमी और भीषण गर्मी की चिंता जताई। इस पर गुरु जम्भेश्वर ने आश्वासन दिया कि रात के अंतिम पहर में समाधान होगा। परंपरा के अनुसार उसी रात 3700 खेजड़ी के पेड़ एक साथ उग आए, जो आज भी गांव में मौजूद हैं। खेजड़ी, जिसे मरुस्थल का कल्पवृक्ष और राज्य वृक्ष का दर्जा प्राप्त है, यहां पूजनीय मानी जाती है और इसकी कटाई-छंटाई नहीं की जाती।