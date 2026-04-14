Ashok Gehlot : भीमराव आंबेडर की जयंती पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान, पंचायत चुनावों को लेकर कह दी बड़ी बात

गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार ने उनकी सरकार की कई जनकल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी या उन्हें कमजोर कर दिया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि रास्ते में एक व्यक्ति खाली थैला लेकर मिला, जिस पर उनकी तस्वीर थी। ग्रामीणों ने बताया कि पहले यह थैला राशन से भरा होता था, अब खाली दिया जा रहा है। सरकार चाहती तो उनकी तस्वीर हटाकर अपनी लगा सकती थी, लेकिन गरीबों की योजनाएं बंद नहीं करनी चाहिए थीं। प्रदेश में बुजुर्गों और विधवाओं को 5-5 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है और 25 लाख रुपए तक का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, जो देश में मिसाल था, उसे भी कमजोर कर दिया गया।