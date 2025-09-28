Rajasthan: अवैध निर्माण पर बड़ा एक्शन, 100 बीघा जमीन पर बना रिसॉर्ट जमींदोज; भूमाफिया में हड़कंप

अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई। फोटो: पत्रिका
अलवर। राजस्थान के अलवर जिले में प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बड़ा एक्शन लिया। करीब 100 बीघा जमीन पर बनाया गया रिसॉर्ट 6 बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया। कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन फोर्स के चलते किसी की हिम्मत नहीं हुई। करीब तीन घंटे कार्रवाई चली। इस कार्रवाई के बाद भूमाफिया में हड़कंप मचा हुआ है।
विजय मंदिर मार्ग पर चांदोली गांव है। यहां उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों ने रिसॉर्ट बनाने के लिए जमीन देखी। बताया जा रहा है कि जमीन अनुसूचित जाति की होने के कारण उन्होंने ऐसे लोग ढूंढे जो उसी समाज से आते हैं। चूरू के काश्तकार शांति लाल, चंद्र प्रकाश मेघवाल के नाम जमीन की गई और उसके बाद निर्माण शुरू कर दिया गया। करीब दो साल निर्माण चला।
जंगल का एरिया पास में है। ऐसे में वहां भी कुछ पेड़ों की पूर्व में कटाई करके रास्ता बनाया गया। भू-रूपांतरण नहीं करवाया गया। क्योंकि वन विभाग की जमीन पास होने के कारण एनओसी नहीं मिलती। शिकायतें प्रशासन के पास पहुंची तो एसडीएम माधव भारद्वाज ने इस मामले की पूरी फाइल देखी और उसके बाद कार्रवाई का निर्णय लिया।
एसडीएम के नेतृत्व में शनिवार की सुबह टीम चांदोली पहुंची। बुलडोजर के प्रवेश से ही हड़कंप मच गया। कुछ लोगों ने विरोध दर्ज कराया, लेकिन वह काम नहीं आया। लगातार बुलडोजर आगे बढ़ते रहे और पूरी जमीन पर जगह-जगह किया गया अवैध निर्माण गिरा दिया गया। गांव के लोग भी एकत्र हो गए। गांव के लोगों ने ही इस अवैध निर्माण की शिकायत की थी। बताया जा रहा है कि इस एरिया में बाघिन 2404 का विचरण था।
सिलीसेढ़ में अवैध निर्माण की बाढ़ आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि सरिस्का बफर की जमीन पर कोई भी कॉमर्शियल भवन संचालित नहीं होगा, लेकिन यहां होटल, रिसॉर्ट व रेस्टोरेंट बनते गए। प्रशासन के पास सर्वे रिपोर्ट है, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हो रही है।
चांदोली गांव में जंगल की जमीन के पास अवैध रूप से एक रिसॉर्ट बनाया गया था, जिसका भू-रूपांतरण नहीं कराया गया। यह एससी-एसटी की जमीन पर जबरन कब्जा था। जिन काश्तकारों के नाम यह जमीन थी, वह दूसरे जिलों के रहने वाले हैं। अवैध निर्माण पर एक्शन लिया गया है और चेतावनी भी दी गई है।
-माधव भारद्वाज, एसडीएम अलवर
अलवर
राजस्थान न्यूज़
