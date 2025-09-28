Rajasthan: अवैध निर्माण पर बड़ा एक्शन, 100 बीघा जमीन पर बना रिसॉर्ट जमींदोज; भूमाफिया में हड़कंप

एसडीएम के नेतृत्व में शनिवार की सुबह टीम चांदोली पहुंची। बुलडोजर के प्रवेश से ही हड़कंप मच गया। कुछ लोगों ने विरोध दर्ज कराया, लेकिन वह काम नहीं आया। लगातार बुलडोजर आगे बढ़ते रहे और पूरी जमीन पर जगह-जगह किया गया अवैध निर्माण गिरा दिया गया। गांव के लोग भी एकत्र हो गए। गांव के लोगों ने ही इस अवैध निर्माण की शिकायत की थी। बताया जा रहा है कि इस एरिया में बाघिन 2404 का विचरण था।