तिल कुटा चौथ पर चौथ माता की पूजा, महिलाओं ने की अखंड सौभाग्य व सुख-समृद्धि की कामना

अलवर के सकट कस्बे के प्राचीन चौथ माता मंदिर में मंगलवार को माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर तिल कुटा चौथ व्रत श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सुहागिन महिलाओं ने चौथ माता का पूजन कर अखंड सौभाग्य, परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सुबह से ही महिलाएं नए-नए परिधान धारण कर समूहों में भजन-कीर्तन गाती हुई मंदिर पहुंचीं, जिससे समूचा कस्बा धार्मिक वातावरण से सराबोर हो गया।