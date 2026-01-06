Success Story: बैंक की नौकरी छोड़कर शुरू किया ऐसा बिजनेस की राजस्थान के CM ने भी किया सम्मानित, अब कई युवाओं को दे रहे रोजगार

यूनिट में कोल्ड स्टोरेज भी है। दाम सही नहीं मिलता, तो फल व सब्जियों को इसमें सुरक्षित रखा जाता है। अजीत बताते हैं कि आंवला किसान से खरीद कर उसे अलग-अलग करके सब्जी मंडी व बाजार में भेजा जाता है। सूखे आंवले की मांग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लिए अधिक रहती है। उसे सीधा कंपनियों में भेजा जाता है। इस यूनिट में फिलहाल 10 से 15 लोगों को रोजगार मिल रहा है। यूनिट बनाने में जमीन खरीद से लेकर मशीन लगाने तक का करीब सवा करोड़ रुपए का खर्चा आया है।