बाला किला के जंगल में बाघिन शावकों संग नजर आई

अलवर जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व के जंगलों में लगातार बाघ और बाघिनों के दीदार से पर्यटक उत्साहित हैं। अलवर शहर के नजदीक स्थित ऐतिहासिक बाला किला के जंगल क्षेत्र में भी बाघिन और उसके शावकों की मौजूदगी दर्ज की गई है। बाला किला के अंधेरी ट्रैक पर बाघिन ST-2302 अपने दो शावकों के साथ दिखाई दी।
तीनों बाघ जंगल ट्रैक के बीच बैठे हुए नजर आए। आगे दोनों शावक और सबसे पीछे बाघिन थी। इस दुर्लभ दृश्य को वहां मौजूद पर्यटकों ने अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। यह दृश्य सरिस्का क्षेत्र में बाघों के सुरक्षित आवास और सफल संरक्षण प्रयासों का संकेत है।
वन विभाग के अनुसार वर्तमान में सरिस्का टाइगर रिजर्व में करीब 50 बाघ मौजूद हैं। सरिस्का से लगे जंगलों में भी बाघों का प्राकृतिक दायरा बढ़ रहा है। हालांकि वन विभाग ने पर्यटकों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे सतर्क रहें, वन्यजीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और नियमों का पालन करें।
