बाला किला के जंगल में बाघिन शावकों संग नजर आई

अलवर जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व के जंगलों में लगातार बाघ और बाघिनों के दीदार से पर्यटक उत्साहित हैं। अलवर शहर के नजदीक स्थित ऐतिहासिक बाला किला के जंगल क्षेत्र में भी बाघिन और उसके शावकों की मौजूदगी दर्ज की गई है। बाला किला के अंधेरी ट्रैक पर बाघिन ST-2302 अपने दो शावकों के साथ दिखाई दी।