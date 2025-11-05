Anta By Election 2025: उपचुनावों में किस पार्टी का पलड़ा भारी, अब अंता में भाजपा-कांग्रेस के बीच प्रतिष्ठा की जंग, जानें सियासी समीकरण

इस उपचुनाव में देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने की घटना से सुर्खियों में आए नरेश मीणा भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) ने उन्हें समर्थन देने की घोषणा की है। जातीय समीकरण के हिसाब से इस क्षेत्र में 30 हजार से अधिक मीणा मतदाता हैं। नरेश मीणा अपने को इस चुनाव में तीसरा विकल्प बता रहे हैं। यह उनका तीसरा विधानसभा चुनाव है।