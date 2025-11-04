Anta By Election 2025: वसुंधरा राजे की एंट्री से अंता उपचुनाव में आई नई हलचल, बयान बना चर्चा का विषय

राजे ने कहा कि जनता की भावनाओं को देखते हुए ही पार्टी ने मोरपाल सुमन को प्रत्याशी बनाया है। यह चुनाव अंता की जनता और भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता लड़ रहा है। राजे ने कहा कि वह क्षेत्र का ध्यान रखेंगी। पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया तो यह उन पर एक कर्ज है। उस कर्ज को चुकाना जिम्मेदारी बनती है। बारां से राजे सीसवाली और अंता पहुंची, जहां उन्होंने मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से वन टू वन बात की।