Good News: राजस्थान के इस जिले में 15 करोड़ से बनेंगी चमचमाती सड़कें, स्थापित होगी 80 फीट ऊंची श्रीराम की प्रतिमा

महामंडलेश्वर वेदांती महाराज ने कहा कि सनातन संस्कृति विश्व में साम्प्रदायिक सौहार्द और मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। जिला प्रमुख सरोज बंसल ने कहा कि भाजपा सरकार ने विकास को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। पालिकाध्यक्ष दिलीप ईसरानी ने बताया कि रक्तांचल पर्वत पर 80 फीट ऊंची मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, ताकि पूरे शहर से उनके दर्शन हो सकें।