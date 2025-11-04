Pali News: पानी पीते समय लगा करंट, मजदूर की दर्दनाक मौत, बच्ची के सिर से उठा पिता का साया

वह अन्य मजदूरों के साथ जोधपुर रोड पर एक ट्रांसफार्मर के पास नल पर हाथ-मुंह धो रहा था। तभी करंट की चपेट में आने से वह जमीन पर गिर गया। अन्य मजदूरों व ग्रामीणों ने उसे बांगड़ अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। इसके बाद मृतक के परिजनों के साथ काफी संख्या में लोग वहां जमा हो गए।