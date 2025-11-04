राजस्थान में फिर नवजात पर क्रूरता: गड्ढे में फेंका…मिट्टी-गोबर में सना मिला शव, सवा महीने में तीसरी घटना ने झकझोरा



इस ममता को शर्मसार कर देने वाली घटना को जिसने देखा और सुना हैरान रह गया। सवाईपुर क्षेत्र के सालरिया गांव में नवजात शिशु को पानी से भरे गड्ढे में फेंक दिया गया। शिशु का दो दिन पुराना शव सोमवार को मिला। नवजात का जन्म दो दिन पूर्व ही हुआ था। माना जा रहा है कि जन्म के बाद उसे फेंका गया। सवा महीने में जिले में तीसरे नवजात को फेंका गया है। इससे पहले दो नवजात शिशु जिंदा मिले थे।