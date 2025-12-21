साल 2026 में चार ग्रहण, भारत में दिखेगा सिर्फ एक चंद्र ग्रहण

हर नया साल अपने साथ कई खगोलीय घटनाएं लेकर आता है। वर्ष 2026 भी इस लिहाज से खास रहने वाला है। आने वाले साल में कुल चार ग्रहण लगेंगे, जिनमें दो सूर्य ग्रहण और दो चंद्र ग्रहण शामिल हैं। इनमें से केवल एक चंद्र ग्रहण ही भारत में दिखाई देगा, जिस पर सूतक काल मान्य रहेगा। वर्ष 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को अमावस्या के दिन लगेगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस पर सूतक काल मान्य नहीं होगा। इसके बाद साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को होगा, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण रहेगा। हालांकि यह भी भारत में नजर नहीं आएगा। यह स्पेन, रूस और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। धार्मिक दृष्टि से भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा।