Rajasthan Accident: तेज रफ्तार कैंपर का कहर, सड़क किनारे खड़े पांच दोस्तों को कुचला, दो की मौत

थाना प्रभारी महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि हादसे में बनेड़ा थाना क्षेत्र के डगास निवासी गोविंद पुत्र कल्याण भील और बाबू पुत्र शंकरलाल भील की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं डगास निवासी भैरु पुत्र धन्ना भील, विनोद पुत्र बद्रीलाल भील तथा फूलियाकलां के रूपपुरा निवासी सांवरा पुत्र शंकरलाल भील गंभीर रूप से घायल हुए हैं।