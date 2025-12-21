21 दिसंबर 2025,

रविवार

भीलवाड़ा

Rajasthan Accident: तेज रफ्तार कैंपर का कहर, सड़क किनारे खड़े पांच दोस्तों को कुचला, दो की मौत

कोटड़ी में सवाईपुर सड़क मार्ग पर शनिवार देर रात ढोकलिया विद्युत ग्रिड के पास सवाईपुर की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे एक कैंपर वाहन ने सड़क किनारे खड़े पांच दोस्तों को जोरदार टक्कर मार दी।

भीलवाड़ा

image

kamlesh sharma

Dec 21, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

भीलवाड़ा। कोटड़ी में सवाईपुर सड़क मार्ग पर शनिवार देर रात ढोकलिया विद्युत ग्रिड के पास सवाईपुर की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे एक कैंपर वाहन ने सड़क किनारे खड़े पांच दोस्तों को जोरदार टक्कर मार दी। इनमें दो जनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

थाना प्रभारी महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि हादसे में बनेड़ा थाना क्षेत्र के डगास निवासी गोविंद पुत्र कल्याण भील और बाबू पुत्र शंकरलाल भील की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं डगास निवासी भैरु पुत्र धन्ना भील, विनोद पुत्र बद्रीलाल भील तथा फूलियाकलां के रूपपुरा निवासी सांवरा पुत्र शंकरलाल भील गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

रविवार को परिजनों के पहुंचने के बाद दोनों शवों का कोटड़ी चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की गहन जांच शुरू कर दी है।

21 Dec 2025 05:20 pm

Rajasthan / Bhilwara / Rajasthan Accident: तेज रफ्तार कैंपर का कहर, सड़क किनारे खड़े पांच दोस्तों को कुचला, दो की मौत

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

