दिव्यांग सशक्तिकरण की मिसाल बना ‘सक्षम’ का जिला अधिवेशन

The district convention of Saksham became an example of disabled empowerment.
दिव्यांगों के लिए समर्पित राष्ट्रीय संगठन सक्षम का जिला स्तरीय अधिवेशन नगर निगम के सभागार में हुआ। दीप प्रज्ज्वलन के साथ शुरू हुए अधिवेशन में दिव्यांग सेवा केंद्र के प्रदेश सहसंयोजक सुभाष जैन ने अतिथियों व पदाधिकारियों का परिचय करवाया।
प्रांत अध्यक्ष महावीर शर्मा ने संगठन की कार्यप्रणाली, उद्देश्य और देशभर में चल रहे सेवा प्रकल्पों की जानकारी दी। मुख्य अतिथि दामोदर अग्रवाल ने सक्षम के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए भीलवाड़ा दिव्यांग सेवा केंद्र में संचालित विभिन्न योजनाओं को अनुकरणीय बताया और दिव्यांग जनों व सेवा केंद्र को सरकार के स्तर पर हरसंभव सहयोग व समर्थन देने का आश्वासन दिया।
समाजसेवी अशोक कोठारी व बनवारी सोमानी ने दिव्यांग जनों के हित में भामाशाहों को आगे आने का आह्वान किया। इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय तैराक कंचन बाला, जेवलिन थ्रो के मेडलिस्ट राघव शर्मा तथा पैरा स्विमिंग में नेशनल मेडलिस्ट जमनालाल मेघवंशी का सम्मान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।
अधिवेशन में सीएमएचओ डॉ. रामकेश गुर्जर, डॉ. लीना जैन, डॉ. दिनेश बैरवा व डॉ. हार्दिक सोलंकी ने दिव्यांगता के कारणों, बचाव के उपायों तथा हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, हेपेटाइटिस सहित अन्य रोगों की जानकारी दी। समाज कल्याण एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक नूतन शर्मा ने सरकार की विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया।
सक्षम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम पुरोहित ने संगठन के नाम की सार्थकता बताते हुए सम दृष्टि, क्षमता विकास और अनुसंधान के महत्व को रेखांकित किया। प्रदेश सचिव कुलदीप मिश्रा ने रामदेवरा मेले में सेवा देने वालों सहित महावीर इंटरनेशनल की विजया सुराणा, दिगंबर जैन महिला महासमिति की अध्यक्ष मीना जैन, मंत्री दीप्ति अजमेरा, पार्षद ओम पाराशर, मधु शर्मा व डॉ. अपेक्षा गुप्ता को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मेडिकल टीम द्वारा बीपी, शुगर, हीमोग्लोबिन सहित अन्य स्वास्थ्य जांच कर परामर्श दिया गया। दिव्यांग कलाकारों ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। समापन पर दिव्यांग जनों ने जागरुकता यात्रा निकाली। सक्षम के जिला अध्यक्ष सूर्यकुमार बोहरा ने आभार व्यक्त किया। संचालन प्रांत सचिव चैतन्य प्रकाश पारीक ने किया। कार्यक्रम में प्रांतीय कोषाध्यक्ष जगदीश बांगड़, जिला उपाध्यक्ष अशोक चौहान, प्रभु लाल सुवालका, जिला सचिव शिवकुमार वैष्णव, जिला कोषाध्यक्ष मूलचंद लोहार सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
