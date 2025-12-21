दिव्यांग सशक्तिकरण की मिसाल बना ‘सक्षम’ का जिला अधिवेशन

सक्षम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम पुरोहित ने संगठन के नाम की सार्थकता बताते हुए सम दृष्टि, क्षमता विकास और अनुसंधान के महत्व को रेखांकित किया। प्रदेश सचिव कुलदीप मिश्रा ने रामदेवरा मेले में सेवा देने वालों सहित महावीर इंटरनेशनल की विजया सुराणा, दिगंबर जैन महिला महासमिति की अध्यक्ष मीना जैन, मंत्री दीप्ति अजमेरा, पार्षद ओम पाराशर, मधु शर्मा व डॉ. अपेक्षा गुप्ता को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मेडिकल टीम द्वारा बीपी, शुगर, हीमोग्लोबिन सहित अन्य स्वास्थ्य जांच कर परामर्श दिया गया। दिव्यांग कलाकारों ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। समापन पर दिव्यांग जनों ने जागरुकता यात्रा निकाली। सक्षम के जिला अध्यक्ष सूर्यकुमार बोहरा ने आभार व्यक्त किया। संचालन प्रांत सचिव चैतन्य प्रकाश पारीक ने किया। कार्यक्रम में प्रांतीय कोषाध्यक्ष जगदीश बांगड़, जिला उपाध्यक्ष अशोक चौहान, प्रभु लाल सुवालका, जिला सचिव शिवकुमार वैष्णव, जिला कोषाध्यक्ष मूलचंद लोहार सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।