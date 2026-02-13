भीलवाड़ा में शराब समझकर गटक ली ‘मौत’ 

भीलवाड़ा। जिले के गंगापुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे प्रशासनिक अमले को हिला कर रख दिया है। यहां आलोली गांव में शराब के धोखे में खाना गर्म करने वाला ज्वलनशील पदार्थ (एसिड- फ्यूल) पीने से एक ही परिवार के दंपती समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला अस्पताल में जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। शादी समारोह से 'शराब' समझकर चुराई गई मौत की इन बोतलों ने घुमंतू परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं। घटना के बाद जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू और पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह यादव ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है।