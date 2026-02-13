13 फ़रवरी 2026,

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा केमिकल कांड: शराब समझकर एसिड पीने से 4 की मौत, परिजनों को 1-1 लाख की सहायता का एलान

भीलवाड़ा जिले में गंगापुर के आलोली गांव में शराब समझकर केमिकल फ्यूल पीने से तीन महिलाओं सहित चार लोगों की मौत हो गई। शादी समारोह से लौटने के बाद तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में दम तोड़ा। राजस्थान सरकार ने हर परिवार को एक-एक लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का एलान किया है।

भीलवाड़ा

image

Arvind Rao

Feb 13, 2026

Bhilwara Chemical Tragedy

Bhilwara Chemical Tragedy (Photo social media)

Bhilwara Chemical Tragedy: राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के गंगापुर कस्बे में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। जहां शराब के धोखे में 'केमिकल फ्यूल' (एसिड) पीने से तीन महिलाओं सहित चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।

बता दें कि राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संवेदनशीलता दिखाई है और मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 1-1 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।

कैसे हुई घटना?

जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना गंगापुर थाना क्षेत्र के आलोली गांव से जुड़ी है। मृतकों ने 9 और 10 जनवरी को एक शादी समारोह में बर्तन साफ करने और अन्य कार्यों का ठेका लिया था। काम खत्म करने के बाद, ये लोग वहां से बर्तन धोने या खाना गर्म करने के काम आने वाला तरल पदार्थ (केमिकल फ्यूल) अपने साथ ले गए थे।

गुरुवार देर रात इन लोगों ने उस तरल पदार्थ को गलती से शराब समझ लिया और उसका सेवन कर लिया। सेवन के कुछ ही देर बाद सबकी तबीयत बिगड़ने लगी।

अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ा

हालत बिगड़ने पर चारों को तत्काल गंगापुर अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने तीन महिलाओं को मृत घोषित कर दिया। वहीं, एक पुरुष की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया।

मृतकों की पहचान

  • रतन (पुत्र मसरिया कंजर, निवासी माधोपुर)
  • सुशीला देवी
  • जमनी देवी (पत्नी शंकर कंजर)
  • बदामी देवी कंजर

प्रशासनिक मुस्तैदी और जांच के आदेश

घटना की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (SP) धर्मेंद्र सिंह यादव मौके पर पहुंचे। इस हादसे से पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच के लिए एक तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें शामिल हैं पुलिस अधीक्षक (SP), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) और जिला आबकारी अधिकारी।

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि शव का पोस्टमॉर्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि वह फ्यूल असल में क्या था और उसे किस दुकान से खरीदा गया था। संबंधित दुकान की भी जांच जारी है।

पीड़ित परिवारों में कोहराम

शादी की खुशियों के बीच हुए इस हादसे ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया है। मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कानूनी कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों या लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

13 Feb 2026 02:48 pm

