पटवारियों–भू-अभिलेख निरीक्षकों ने दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि सोमवार को दोनों संगठनों की जिला कार्यकारिणी संयुक्त रूप से निलंबित पटवारियों व भू-अभिलेख निरीक्षकों की बहाली को लेकर जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपेगी। इसी दिन जिले के सभी पटवारी व कानूनगो विरोध स्वरूप सामूहिक रूप से काली पट्टी बांधकर राजकार्य करेंगे तथा उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारियों को भी ज्ञापन देंगे। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि इसके बावजूद निलंबित कार्मिकों की बहाली नहीं की गई तो 23 दिसंबर से भीलवाड़ा जिले के समस्त पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक अनिश्चितकालीन संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर रहेंगे और जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान कानूनगो संघ के जिलाध्यक्ष शिवेन्द्र कुमार पारिक व राजस्थान पटवार संघ के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि कार्य बहिष्कार के दौरान आमजन व काश्तकारों को होने वाली असुविधा के लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। जिलामंत्री नारायण लाल गुर्जर ने कहा कि जब तक निर्दोष पटवारियों व भू-अभिलेख निरीक्षकों की बहाली नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।