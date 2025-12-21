पटवारियों–भू-अभिलेख निरीक्षकों ने दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी

Patwaris and land records inspectors warned of work boycott
राजस्थान पटवार-कानूनगो संघ भीलवाड़ा ने रविवार को पटवार विश्रांति गृह में जिला स्तरीय संयुक्त बैठक आयोजित की। बैठक में जिले की समस्त तहसीलों से आए पटवारियों व भू-अभिलेख निरीक्षकों ने विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में कुछ तहसीलों में निर्दोष पटवारियों व भू-अभिलेख निरीक्षकों के निलंबन का मुद्दा प्रमुखता से उठा।
संघ पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन की ओर से 27 नवंबर 2025 को जिला कलक्टर सहित संबंधित उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर निलंबित कार्मिकों को बहाल करने व उनके विरुद्ध प्रस्तावित विभागीय जांच निरस्त करने की मांग की गई थी, लेकिन अब तक जिला प्रशासन की ओर से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। इससे जिले भर के पटवारियों व भू-अभिलेख निरीक्षकों में आक्रोश व्याप्त है।
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि सोमवार को दोनों संगठनों की जिला कार्यकारिणी संयुक्त रूप से निलंबित पटवारियों व भू-अभिलेख निरीक्षकों की बहाली को लेकर जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपेगी। इसी दिन जिले के सभी पटवारी व कानूनगो विरोध स्वरूप सामूहिक रूप से काली पट्टी बांधकर राजकार्य करेंगे तथा उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारियों को भी ज्ञापन देंगे। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि इसके बावजूद निलंबित कार्मिकों की बहाली नहीं की गई तो 23 दिसंबर से भीलवाड़ा जिले के समस्त पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक अनिश्चितकालीन संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर रहेंगे और जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान कानूनगो संघ के जिलाध्यक्ष शिवेन्द्र कुमार पारिक व राजस्थान पटवार संघ के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि कार्य बहिष्कार के दौरान आमजन व काश्तकारों को होने वाली असुविधा के लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। जिलामंत्री नारायण लाल गुर्जर ने कहा कि जब तक निर्दोष पटवारियों व भू-अभिलेख निरीक्षकों की बहाली नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
